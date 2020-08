Big Horn County Youth and Open Fair wraps up

Even through the coronavirus pandemic and a possible shutdown, Big Horn County Youth and Open Fair wrapped up Saturday with the Market Animal Sale.

Fair results are as follows:

INDOOR PROJECTS

Overall Indoor Project Winner: Aiden Graham, 3-D Mask Self-Determined Project

Overall Craft Award: Aiden Graham Overall Fine Arts Award: Kiana VanOrder

Overall Woodworking: Joel VanOrder

Overall Aerospace Trophy: Caleb Mark

Overall Clothing: Samantha Leligdowicz

Overall Foods: Hannah Mark

Overall Photography: Jamie Rindahl

Undercover Quilt Gals Award: Jessie Noyes

4-H Records: Blue-Cole Graham, Luke Graham

Aerospace: Purple-Caleb Mark; Blue-Caleb Mark

Clothing and Textiles: Blue-Samantha Leligdowicz (2), Alexis Uffelman

Quilt: Blue-Jessie Noyes, Brooklyn Herman

Color Coordination: Brooklyn Herman

Cloverbud Participation: Rosette-Ashton Hecker, Eleanna Peterman, Katelynn Schmaus, Jaya Wemple, Zander Uffelman

Computers: Blue-Toby Mark

Foods: Purple-Hannah Mark; Blue-Cole Graham, Samantha Leligdowicz; Red-Samantha Leligdowicz, Alexis Uffelman

Leatherwork Projects: Blue-Mesa Svedberg, Levi Noyes; Red-Coyt Kreiger

Photography: Blue-Emma Myhre, Hattie Myhre, Mesa Svedberg, Jamie Rindahl, Addison Knaub

Posters/Displays: Blue-Cole Graham (2)

Self-Determined: Blue-Aiden Graham

Teen Leadership: Blue-Porter Rigler, Courtney Uffelman

Vet Science: Blue-Leighla Krieger

Woodworking: Purple-Joel VanOrder; Blue-Alexis Uffelman, Aiden VanOrder

Crafts and Fine Arts: Blue-Kiana VanOrder, Aiden Graham, Cole Graham (2), Luke Graham (2), Jolene Herman (4), Emma Myhre, Alexis Uffelman

OUTDOOR PROJECTS

Shooting Sports

Archery Competition: Grand-Bonner Wood; Reserve-Robert Koyama, Blue-Cora Wood, Leo Schmaus, Joel Van Order, Aden VanOrder, Toby Mark Red-Samuel Koyama, Liberty Koyama, Dante Pallone

Shotgun Competition: Senior Grand-Dante Pallone; Reserve: Joel VanOrder; Blue-Leo Schmaus, Aden VanOrder, Bonner Wood; Red-Cora Wood, Robert Koyama

.22 Rifle Competition: Grand-Caleb Mark; Reserve-Leo Schmaus; BlueJoel VanOrder, Aden VanOrder, Liberty Koyama, Robert Koyama, Samuel Koyama, Will Nedens

Air Rifle Competition: GrandCaleb Mark; Reserve-Aden VanOrder; Blue-Liberty Koyama, Leo Schmaus, Samuel Koyama, Robert Koyama; Red-Alexis Uffelman

Dog

Top Dog Agility: Kara Reichart

Overall Dog Project Award: Hannah Mark

Overall Dog Obedience: Hannah Mark

Overall Dog Showman: Grand-Hannah Mark; Reserve-Kara Reichart

Dog Showmanship Junior Division: Grand-Madison Shambles; Reserve-Mariah Shambles

Dog Showmanship Senior Division: Grand-Hannah Mark; Reserve-Kara Reichart; Blue-Mesa Svedberg

Dog Agility Level 1: Blue-Madison Shambles

Dog Agility Level 2 Blue-Kara Reichart, Hannah Mark, Mariah Shambles, Mesa Svedberg

Dog Agility Level 3: Grand-Kara Reichart; Reserve-Hannah Mark

Dog Obedience Level 1: Reserve-Madison Shambles

Dog Obedience Level 2: Grand-Kara Reichart; Blue-Hannah Mark (2), Mesa Svedberg; Red-Mariah Shambles

Dog Obedience Level 4: Grand-Kara Reichart; Reserve-Hannah Mark

Dog Obedience Level 5: Grand-Hannah Mark

Poultry

Overall Poultry Overall Conformation: Grand-Cole Graham; Reserve-Jolene Herman

Cockerel: Blue-Joel VanOrder

Hen: Grand-Brooklyn Herman; Reserve-Jolene Herman; Blue-Colton Herman, Jolene Herman

Pullet: Reserve-Cole Graham

Pair Pullets: Grand-Cole Graham

Same Breed Pair: Grand-Joel VanOrder

Showmanship Senior Division: Grand-Joel VanOrder; Reserve-Brooklyn Herman

Showmanship Junior Division: Grand-Cole Graham; Reserve-Jolene Herman; Blue-Colton Herman

Dozen Eggs: Grand-Jolene; Herman-Reserve Joel VanOrder; Blue-Cole Graham, Brooklyn Herman, Colton Herman

Goat

Dairy Goat-Dry: Grand-Kara Reichart; Reserve-Olivia Yochum

Dual Purpose Goat: Grand-Kara Reichart

Market Goat-Heavy Breed: Grand-Emma Myhre; Reserve-Hattie Myhre; Blue-Kaylee Reichart, Kara Reichart; Red-Jamie Rindahl, Emma Myhre

Goat Showmanship Junior Division: Grand-Emma Myhre; Reserve-Olivia Yochum; Blue-Hattie Myhre, Jamie Rindahl

Goat Showmanship Senior Division: Grand-Kaylee Reichart; Reserve-Kara Reichart

Rabbit

Cloverbud Exhibition: Ellie Myhre

Overall Rabbit Conformation: Grand-Madison Shambles; Reserve-Hattie Myhre

Senior Buck: Grand-Hattie Myhre; Reserve-Emma Myhre; Blue-Koleton Miller, Colton Herman, Leighla Kreiger, Coyt Kreiger Junior Buck Grand Kiana VanOrder; Blue-Kiana VanOrder(2), Aden VanOrder

Senior Doe: Grand-Mariah Shambles; Reserve-Hattie Myhre; Purple-Katie Stieber; Blue-Jolene Herman, Emma Myhre, Hattie Myhre, Madison Shambles(2), Mariah Shambles

Junior Doe: Grand-Kiana VanOrder; Reserve-Leo Schmaus; Blue-Mariah Shambles, Kiana VanOrder

Weaned Litter: Grand-Kiana VanOrder

Rabbit Showmanship Junior Division: Grand-Emma Myhre, Leighla Kreiger; Blue-Colton Herman, Jolene Herman, Coyt Kreiger, Koleton Miller, Hattie Myhre, Leo Schmaus, Aden VanOrder, Mariah Shambles, Madison Shambles

Rabbit Showmanship Senior Division: Grand-Kianna VanOrder; Reserve-Katie Stieber

Sheep

Pen of Two Market Lambs: Grand-Emma Myhre; Reserve-Adison Allen; Blue-Alexis Uffelman

Club Pen of Three: Grand-Peg-A-Way (Addison Allen, Emma Myhre, Hattie Myhre)

Market Lambs: Grand-Emma Myhre; Reserve-Jill Rigler; Blue-Addison Allen(2), Aubrey Allen, Emma Myhre, Hattie Myhre, Katie Stieber, Laura Stieber, Alexis Uffelman, Courtney Uffelman, Macy Uffelman, Aden VanOrder, Kiana VanOrder; Red-Brooklyn Herman, Jolene Herman, Colton Herman, Hattie Myhre, Kara Reichart, Kaylee Reichart

Breeding Sheep-Ewe Lamb: Blue-Kara Reichart

Aged Ewe Over Two: Grand-Emma Myhre; Reserve-Hattie Myhre

Sheep Showmanship Junior Division: Grand-Emma Myhre; Reserve-Macy Uffelman; Blue-Addison Allen, Colton Herman, Jolene Herman, Hattie Myhre, Aden VanOrder; Red-Alexis Uffelman(2), Hattie Myhre, Aubrey Allen

Swine Sheep Showmanship Senior Division: Grand-Jill Rigler; Reserve-Kiana VanOrder; Blue-Brooklyn Herman, Katie Stieber, Laura Stieber, Courtney Uffelman; Red-Kara Reichart, Kaylee Reichart

Market Hogs: Grand-Leighton Green; Reserve-Rilee Green; Blue-Addison Allen, Aubrey Allen, Chad Bad Bear, James Dust, Aiden Graham, Cole Graham, Luke Graham, Caden Green, Nicole Green, Jolene Herman, Dani Jefferson, Jordan Jefferson, Gabe Kelly, Lyric Kelly, Samantha Leligdowicz, Koleton Miller, Quinton Miller, Ty Moccasin, Cale Nedens, Tristan Nordquist, Emily Pease, Vydel Ramos, Trevonna Reed, Jill Rigler, Cash Shick, Joel VanOrder, Kiana VanOrder; Red-Brandt Boyer, Jacob Brien, Joshua Brien, Brooklyn Herman, Colton Herman, Justin Kehler, Madison Kehler, Christian Kelly, Addison Knaub, Sebastian Kruger, DJ Left Hand, Will Nedens, Brady Nordquist, Calder Pilkington, Porter Rigler, Swayde Schindler, Aaliyah Stewart, Robbie Stewart, Robyn Stewart, Laura Stieber, Alexa Uffelman, Aden VanOrder, Charlee Yochum, Hannah Yochum, Natalee Yochum, Olivia Yochum

Swine Showmanship Senior Division: Grand-Jill Rigler; Reserve-Kiana VanOrder; Blue-Brandt Boyer, Aiden Graham, Caden Green, Leighton Green, Nicole Green, Rilee Green, Brooklyn Herman, Madison Kehler, Gabe Kelly, Emily Pease, Porter Rigler, Joel VanOrder; Red-Chad Bad Bear, Jacob Brien, Joshua Brien, Jordan Jefferson Christian Kelly, Lyric Kelly, Ty Moccasin, Calder Pilkington, Vydel Ramos, Trevonna Reed, Aaliyah Stewart, Robbie Stewart, Laura Stieber, Charlee Yochum, Hannah Yochum

Swine Showmanship Junior Division: Grand-Cash Shick; Reserve-Luke Graham; Blue-Cole Graham, Colton Herman, Koleton Miller, Cale Nedens, Brady Nordquist, Tristan Nordquist, Olivia Yochum; Red-Addison Allen, Aubrey Allen, James Dust, Jolene Herman, Dani Jefferson, Justin Kehler, Addison Knaub, Sebastian Kruger, DJ Left Hand, Quinton Miller, Will Nedens, Swayde Schindler, Robbyn Stewart, Alexa Uffelman, Aden VanOrder, Natalee Yochum

Beef

Dairy: Grand-Hattie Myhre

Breeding Heifer Over 1 Year-Purebred: Grand-Rilee Green; Blue-Caden Green

Heifer Over 1 year Crossbred: Red-Levi Noyes, Jessie Noyes

2 year cow/calf Purebred: Blue-Rilee Green, Caden Green, Leighton Green; Red-Jessie Noyes, Macy Uffelman

3 year cow/calf Purebred: Blue-Caden Green

3 year cow/calf crossbred: Blue-Nicole Green; Red-Levi Noyes, Courtney Uffelman

Futurity Contest Participants Phase 1: Nicole Green, Caden Green, Cash Shick, Kara Reichart, Katie Stieber, Macy Uffelman

Futurity Contest Phase 1: Caden Green, Leighton Green, Jessie Noyes, Jill Rigler, Macy Uffelman, Levi Noyes

Futurity Contest Phase 2 Cow/Calf: Caden Green, Cash Shick, Katie Stieber, Macy Uffelman

Futurity Contest Phase 3: Cow/Calf: Nicole Green, Rilee Green, Courtney Uffelman

Market Beef Project: Grand-Caden Green; Reserve-Rilee Green; Blue-Layne Duncan, Tavee Duncan, Quade Duncan, Leighton Green, Nicole Green, Trent Kuntz, Emily Pease, Brooklynn Ragland, Luke Ragland, Cash Shick, Mesa Svedberg; Red-Jacob Brien, Joshua Brien, Madison Kehler, Kara Reichart, Kaylee Reichart, Katie Stieber, Joel VanOrder, Kiana VanOrder, White Jacob Ward

Beef Showmanship Dairy: Grand-Hattie Myhre

Beef Showmanship Senior Division: Grand-Rilee Green; Reserve-Jill Rigler; Blue-Caden Green, Leighton Green, Nicole Green, Trent Kuntz, Jessie Noyes, Brooklyn Ragland, Mesa Svedberg, Courtney Uffelman; Red-Jacob Brien, Joshua Brien Madison Kehler, Emily Pease, Kara Reichart, Kaylee Reichart, Katie Stieber, Joel VanOrder, Kiana VanOrder White

Beef Showmanship Junior Division: Grand-Tavee Duncan; Reserve-Layne Duncan; Blue-Quade Duncan, Luke Ragland, Cash Shick RedLevi Noyes

Horse

Colt Project Colt to Maturity Level I: Grand-Mesa Svedberg; Reserve-Addisyn Chapa

Colt Project Colt to Maturity Level II: Grand-Jill Rigler; Reserve-Kiana VanOrder

Colt Project Colt to Maturity Level III: Grand-Jill Rigler; Reserve-Hannah Yochum; Blue-Addisyn Chapa

Colt Project Colt to Maturity Level IV: Grand-Mesa Svedberg

Ranch Horse Level II: Grand-Mesa Svedberg; Reserve-Addisyn Chapa

Ranch Horse Level IV: Reserve-Jill Rigler

English Horsemanship Level I: Grand-Madison Shambles

English Horsemanship Level II: Blue-Madison Kehler

English Horsemanship Level IV: Reserve-Addisyn Chapa

Western Horsemanship Level I: Grand-Madison Shambles; Reserve-Gracie Bastrom; Blue-Colton Herman, Jolene Herman, Addison Knaub, Coyt Kreiger, Justin Kehler, Alexis Uffelman

Western Horsemanship Level II: Red-Addison Allen

Western Horsemanship Level III: Reserve-Brandt Boyer; Blue-Audrey Allen

Western Horsemanship Level IV: Grand-Jill Rigler; Reserve-Madison Kehler

Western Horsemanship Level V: Reserve-Addisyn Chapa

Western Horsemanship Level VII: Grand-Mesa Svedberg

Yearling in Hand: Grand-Mesa Svedberg; Reserve-Addisyn Chapa

Driving Level I: Grand-Mesa Svedberg

Freestyle Reining Beginner: Grand-Madison Shambles; Reserve-Justin Kehler; Blue-Gracie Bastrom, Coyt Kreiger

Freestyle Reining Senior: Grand-Madison Kehler; Reserve-Mesa Svedberg

English Equitation: Grand-Addisyn Chapa; Reserve-Madison Kehler

Western Equitation Beginner: Grand-Colton Herman; Reserve-Madison Shambles; Blue-Gracie Bastrom, Justin Kehler, Addison Knaub Coyt Kreiger, Alexis Uffelman

Western Equitation Level II-III: Blue-Aubrey Allen

Western Equitation Level Intermediate: Grand-Jolene Herman; Reserve-Aubrey Allen; Blue-Addison Allen

Western Equitation Senior: Grand-Mesa Svedberg; Reserve-Madison Kehler; Blue-Brandt Boyer, Addisyn Chapa, Jill Rigler

Bareback Equitation Beginner: Grand-Madison Shambles; Reserve-Colton Herman; Blue-Gracie Bastrom, Justin Kehler, Coyt Kreiger

Bareback Equitation Intermediate: Grand-Jolene Herman;

Bareback Equitation Senior: Grand-Mesa Svedberg; Reserve-Jill Rigler; Blue-Madison Kehler

Trail Class Beginner: Grand-Coyt Kreiger; Reserve-Colton Herman; Blue-Madison Shambles, Alexis Uffelman; Red-Gracie Bastrom, Justin Kehler, Addison Knaub

Trail Class Intermediat: Grand-Jolene Herman; Reserve-Aubrey Allen; Blue-Addison Allen

Trail Class Senior: Grand-Mesa Svedberg; Reserve-Jill Rigler; Blue-Madison Kehler; Red-Brandt Boyer

Trail Colt to Maturity: Grand-Addisyn Chapa; Reserve-Kiana VanOrder; Blue-Jill Rigler, Mesa Svedberg

Horse Showmanship Junior Division: Grand-Colton Herman; Reserve-Madison Shambles; Blue-Justin Kehler, Addison Knaub, Coyt Kreiger, Alexis Uffelman; Red-Gracie Bastrom, Alexander Graham

Horse Showmanship Intermediate: Grand-Jolene Herman; Reserve-Neveah Morse; Blue-Addison Allen, Aubrey Allen

Horse Showmanship Senior: Grand-Addisyn Chapa, Mesa Svedberg; Blue-Lizzie Morse, Kiana VanOrder; Red-Brandt Boyer, Madison Kehler