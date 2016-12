Hardin swimmers take fourth, fifth in home invite

Hardin High School’s Bulldog swimmers faced overwhelming competition at their Saturday invite in the Community Activity Center, placing fifth for the girls with 29 points and fourth for the boys with 41.

In both cases, they were competing against six teams including Bozeman – a Class AA team to Hardin’s A – who more than doubled its nearest competitors’ scores with 212 points for both the boys and girls. Hardin’s boys scored 41 points and its girls scored 29.

By the end, Bulldog girls had a comfortable lead over Billings Skyview’s 7 points and the boys finished with a 13-point lead over Billings Senior’s 28.

In all, Hardin scored 57 times during the meet with only Toshiki Honda cracking the top three for the boys. He swam the 100-yard freestyle with a time of 56.27. Bulldog girls, during their best event, placed fifth in the 200-yard freestyle relay.

Hardin’s next swim meet is scheduled for this Friday and Saturday in Great Falls.

Hardin Invite Swim meet results

Girls - Team Scores

Place School Points

1 Bozeman High School 212

2 Billings West High School 85

3 Billings Central High School 72

4 Billings Senior High School 50

5 Hardin High School 29

6 Skyview High School 7

Boys - Team Scores

Place School Points

1 Bozeman High School 212

2 Billings West High School 87

3 Billings Central High School 86

4 Hardin High School 41

5 Billings Senior High School 28

6 Skyview High School 18

Event 1 Girls 200 Yard

Medley Relay

Team Relay Finals Time

1 Bozeman A 2:02.35

2 Bozeman B 2:04.40

3 BWH A 2:07.83

4 Central A 2:09.40

5 BSR A 2:10.20

6 BWH B 2:27.19

7 Hardin A 2:31.45

8 BSV-MT A 2:35.63

--- BSV-MT B DQ

--- BSR B DQ

Event 2 Boys 200 Yard

Medley Relay

Team Relay Finals Time

1 Bozeman B 1:46.84

2 Bozeman A 1:47.63

3 BWH A 1:50.80

4 Central A 1:53.08

5 BSR A 1:59.13

6 Hardin A 1:59.63

7 BSV-MT A 2:07.26

8 Central B 2:27.19

Event 3 Girls 200 Yard

Freestyle

1 Hamlin, Hailey Bozeman 1:57.26

2 Peterson, Julia Central 1:58.86

3 Sobek, Tessa Bozeman 2:10.80

4 Hall, Laina Bozeman 2:12.02

5 Priddy, Halle BWH 2:17.12

6 Forsyth, Danielle BWH 2:22.74

7 Amundson, Isabel Bozeman x2:43.05

8 Ross, Breanne BSR 2:51.32

9 Nedens, Nicole Hardin 2:52.10

10 Franquelin, Claire Central 2:55.20

11 Wood, Cora Hardin 3:00.81

12 Brown, Jordyn BSR 3:01.61

13 Harris, Kaidyn BSV-MT 3:21.63

14 Benson, Kaitlyn BSV-MT 3:26.69

15 Nelson, Macy BSV-MT 3:33.93

16 Borowick, Rebecca BSV-MT x3:43.28

17 Brown, Kianna BSV-MT x4:13.12

Event 4 Boys 200 Yard Freestyle

1 Leuthold, Jack Central 1:49.53

2 Van Kueren, Michael BWH 1:56.11

3 Hunyh, Hung BWH 1:58.08

4 Spoerl, Wade Bozeman 2:00.42

5 Powell, Quinn Bozeman 2:01.75

6 Berger, Kade Bozeman 2:03.91

7 Kelsch, Zach Bozeman x2:05.97

8 Handelin, Michael Bozeman x2:07.15

9 Blankenship, Lane Hardin 2:17.59

10 Hurt, Robert BSV-MT 2:28.76

11 Roan, Caleb Hardin 2:29.64

12 Martinez, Ruben Hardin 2:42.86

13 Uhren, Brady BSR 2:49.17

14 Nelson, Ryder BSV-MT 3:01.35

15 Lakko, Aaron BSV-MT 3:01.76

16 Lyda, Caleb BSV-MT x3:22.89

17 Kleer, Tyler BSV-MT x3:30.95

Event 7 Girls 50 Yard Freestyle

1 Rohlf, Kilee Bozeman 25.67

2 Peters, Darya Bozeman 26.72

3 Mckinney, Erin Bozeman 27.36

4 Klundt, Madison Bozeman x27.75

5 Slade, Haddy BSR 28.05

6 Schliske, Althea Bozeman x28.43

7 Peterson, Hazel Bozeman x28.58

8 Cichon, Alexis Bozeman x28.71

9 Nabity, Amber Bozeman x29.30

10 Christensen, Katherine BWH 29.45

11 Hickethier, Bailey BWH 29.49

12 Steinbeisser, Sydney Bozeman x29.70

13 Uffelman, Demi Hardin 29.85

14 Lind, Angeleena Hardin 30.44

15 Meyer, Blayne Central 30.46

16 Christison, Shaylynn BWH 30.80

17 Mulholland, Grace Central 31.01

18 Moore, Demiri Bozeman x31.32

19 Boos, Lauryn Central 31.36

20 Linner, Avery BSV-MT 31.47

21 Pistor, Mackenzie Bozeman x32.06

22 Hererra, Mary Ann Hardin 32.45

23 Yates, Kaitlyn BWH x33.12

24 Orendorff, Johannah BSV-MT 33.49

25 Geehan, Kaitlyn BSR 34.19

26 Rouse, Jessica Bozeman x34.42

27 Lyda, Riley BSV-MT 34.43

28 Schulz, Laura Central x34.51

29 Wagner, Claire Central x34.55

30 Holds The Enemy, Maren Hardin x34.60

31 Harris, Kaidyn BSV-MT x35.20

32 Bruschwein, Hanna Central x35.51

33 Hoikkala, Savannah BWH x35.70

34 Putnam, Emma Central x36.20

35 Nelson, Macy BSV-MT x36.36

36 Poitra, Celea Hardin x37.62

37 Sindelar, Frankie Central x38.43

38 Old Elk, Noalani Hardin x38.65

39 Reisig, Makiko Hardin x38.82

40 Bennett, Madison BSV-MT x39.31

41 Qualls, Sarah BSR 39.36

42 Benson, Kaitlyn BSV-MT x39.56

43 DuShane, Naumie Hardin x40.02

44 Old Crow, Sophia Hardin x40.63

45 Clarke, Ulie BSR x41.46

46 Fox, Sage BSV-MT x42.03

47 Greer, Ally BSR x45.21

48 Adams, Stephanie BWH x45.77

49 Macks, Allie BSV-MT x46.78

50 Cordes, Paula BSR x47.25

51 Barone, Kate BSV-MT x48.28

52 Weinert, Finja BWH x49.28

53 Monroy, Elysa BSV-MT x49.92

54 Hunt, Coralynn BSV-MT x59.76

55 Cebull, Dana Central x1:00.44

--- Jagers, Jaysha BWH DQ

Event 8 Boys 50 Yard Freestyle

1 Black, Phoenix Bozeman 23.92

2 Spoerl, Wade Bozeman 24.79

3 Mork, Nels Central 24.91

4 Neeser, Michael Hardin 24.97

5 Apostol, Bennett Central 25.01

6 Maas, Connor BSR 25.06

7 Schiller, Kyle Bozeman 25.19

8 Honda, Toshiki Hardin 25.58

9 Jarrett, Andrew Bozeman x26.90

10 Yarlott, Jordel Hardin 27.06

11 Spoerl, Evan Bozeman x27.08

12 McGrail, Matt Central 27.21

13 Schneider, Ben Hardin x27.85

14 Cady, Sam BSR 27.92

15 Horrell, Michael Central x28.36

16 Roan, Caleb Hardin x29.10

17 Trafton, Isaac Central x29.90

18 Wacaser, Blake BSV-MT 30.04

19 Lundberg, Taylor Hardin x30.40

20 Powell, Payton Bozeman x30.66

21 Nelson, Ryder BSV-MT 31.00

22 Yarlott, Jayden Hardin x31.10

23 Bodden, Tyler Central x31.54

24 Miller, David BSR 31.76

25 Martinez, Ruben Hardin x31.83

26 Molloy, Jake Central x32.31

27 Green, Ryan Hardin x32.50

28 Behm, Hayden Central x32.62

29 Neeser, Sean Hardin x33.40

30 Gerber, Quinn Central x33.77

31 Lakko, Aaron BSV-MT 34.01

32 Hammond, Graham Central x34.06

33 Franich, Cruz BSV-MT x34.60

34 Mathias, Adam Bozeman x34.74

35 Lyda, Caleb BSV-MT x35.56

36 Kleer, Tyler BSV-MT x38.66

37 Jewett, Dylan Central x40.44

Event 11 Girls 100 Yard

Freestyle

1 Putnam, Emma Central 37.99

2 Stevens, Hannah BSR 57.19

3 Peterson, Hazel Bozeman 1:03.60

4 Christensen, Katherine BWH 1:04.28

5 Priddy, Halle BWH 1:04.37

6 Steinbeisser, Sydney Bozeman 1:06.44

7 Lind, Angeleena Hardin 1:10.62

8 Finke, Emily BWH 1:11.12

9 Boos, Lauryn Central 1:11.49

10 Bach, Manhattan BWH x1:11.76

11 Moore, Demiri Bozeman 1:11.86

12 Pistor, Mackenzie Bozeman x1:12.06

13 Amundson, Isabel Bozeman x1:12.78

14 Meyer, Blayne Central 1:14.58

15 Jagers, Jaysha BWH x1:15.12

16 Stevens, Guan Yin Hardin 1:16.06

17 Rouse, Jessica Bozeman x1:18.50

18 Schulz, Laura Central x1:18.63

19 Lyda, Riley BSV-MT 1:18.96

20 Stevens, Mei Li Hardin 1:19.86

21 Orendorff, Johannah BSV-MT 1:20.52

22 Gagnon, Britney BSR 1:26.00

23 Holds The Enemy, Maren Hardin x1:26.70

24 Bennett, Madison BSV-MT 1:30.56

25 Old Crow, Sophia Hardin x1:31.73

26 Poitra, Celea Hardin x1:31.97

27 Qualls, Sarah BSR 1:32.70

28 Old Elk, Noalani Hardin x1:32.89

29 DuShane, Naumie Hardin x1:33.30

30 Fox, Sage BSV-MT x1:36.16

31 Clarke, Ulie BSR x1:36.75

32 Franquelin, Claire Central x1:38.22

33 Borowick, Rebecca BSV-MT x1:43.94

34 Greer, Ally BSR x1:45.59

35 Adams, Stephanie BWH x1:46.52

36 Cordes, Paula BSR x1:50.36

37 Valentine, Leighannee BWH x1:55.61

38 Brown, Kianna BSV-MT x1:57.28

39 Macks, Allie BSV-MT x1:58.99

40 Monroy, Elysa BSV-MT x2:02.13

41 Coralynn, Hunt BSV-MT x2:02.89

42 Weinert, Finja BWH x2:06.77

--- Geehan, Kaitlyn BSR DQ

--- Linner, Avery BSV-MT DQ

--- Barone, Kate BSV-MT DQ

Event 12 Boys 100 Yard

Freestyle

1 Smith, Scott Bozeman 54.71

2 Schiller, Kyle Bozeman 55.05

3 Honda, Toshiki Hardin 56.27

4 Kelsch, Zach Bozeman 56.46

5 Witschen-Ikeda, Tyrin BSV-MT 57.40

6 Neeser, Michael Hardin 58.00

7 Newkirk, Keaton Bozeman x59.16

8 Yarlott, Jordel Hardin 59.30

9 Jarrett, Andrew Bozeman x1:00.23

10 Wacaser, Scott BSV-MT 1:00.98

11 McGrail, Matt Central 1:01.40

12 Hammond, Will Central 1:02.73

13 Schneider, Ben Hardin x1:03.20

14 Gilbertson, Jake BSR 1:08.69

15 Wiigley, Colter Central 1:10.47

16 Wacaser, Blake BSV-MT 1:10.69

17 Uhren, Brady BSR 1:11.00

18 Yarlott, Jayden Hardin x1:11.79

19 Molloy, Jake Central x1:11.91

20 Lundberg, Taylor Hardin x1:13.16

21 Franich, Cruz BSV-MT x1:15.79

22 Neeser, Sean Hardin x1:16.61

23 Green, Ryan Hardin x1:16.84

24 Behm, Hayden Central x1:18.10

25 Mathias, Adam Bozeman x1:23.48

26 Miller, David BSR 1:23.60

Event 13 Girls 500 Yard

Freestyle

1 Fiddler, Cailin BWH 5:26.85

2 Hall, Laina Bozeman 5:52.91

3 Sobek, Morgan Bozeman 6:05.28

4 Nedens, Nicole Hardin 7:18.25

5 Geehan, Kassidy BSR 7:27.00

6 Reisig, Makiko Hardin 9:23.31

Event 14 Boys 500 Yard Freestyle

1 Leuthold, Jack Central 4:57.64

2 Van Kueren, Michael BWH 5:07.60

3 Powell, Quinn Bozeman 5:32.08

4 Berger, Kade Bozeman 5:47.38

5 Sorli, Bryn Central 6:24.68

6 Horrell, Michael Central 6:25.89

7 Blankenship, Lane Hardin 6:29.87

8 Powell, Payton Bozeman 6:36.74

Event 15 Girls 200 Yard

Freestyle Relay

1 Bozeman B 1:50.39

2 Bozeman A 1:52.78

3 Central A 1:54.32

4 BSR A 1:56.10

5 Hardin A 2:02.18

6 Bozeman C x2:04.49

7 BWH B 2:07.07

8 BSV-MT A 2:12.73

9 Central B 2:17.64

10 Hardin B 2:20.48

11 Hardin C x2:37.50

12 BSR B 2:44.92

13 BSV-MT B 2:55.29

14 BWH C 2:57.35

--- BWH A DQ

Event 16 Boys 200 Yard

Freestyle Relay

1 Bozeman A 1:39.67

2 BWH A 1:40.70

3 Central A 1:41.45

4 Bozeman B 1:44.40

5 BSR A 1:47.49

6 BSV-MT A 1:50.42

7 Bozeman C x1:54.42

8 Central B 1:56.87

9 Hardin A 2:01.19

10 Hardin B 2:04.05

11 Central C x2:16.56

--- BSV-MT B DQ

Event 17

Girls 100 Yard Backstroke

1 Rohlf, Kilee Bozeman 1:01.78

2 Monastiere, Sierra Bozeman 1:04.32

3 Sobek, Tessa Bozeman 1:07.71

4 Hayley, Ma Central 1:08.67

(Event 17 Girls 100 Yard

Backstroke)

5 Cichon, Alexis Bozeman x1:11.94

6 Hunyh, Quan BWH 1:13.75

7 Smith, Olivia Central 1:14.03

8 Legare, Riley BSR 1:15.51

9 Geehan, Kassidy BSR 1:18.50

10 Hickethier, Bailey BWH 1:19.78

11 Yates, Kaitlyn BWH 1:29.47

12 Gagnon, Britney BSR 1:41.30

13 Valentine, Leighannee BWH x2:18.28

--- Hererra, Mary Ann Hardin DQ

Event 19 Girls 100 Yard

Breaststroke

1 Peterson, Julia Central 1:10.97

2 Mckinney, Erin Bozeman 1:12.30

3 Peters, Darya Bozeman 1:16.50

4 Klundt, Madison Bozeman 1:17.53

5 Schliske, Althea Bozeman x1:19.88

6 Slade, Haddy BSR 1:20.38

7 Sobek, Morgan Bozeman x1:21.92

8 Hirschi, Hannah BSV-MT 1:26.49

9 Uffelman, Demi Hardin 1:27.64

10 Mulholland, Grace Central 1:27.81

11 Wood, Cora Hardin 1:37.46

12 Wagner, Claire Central 1:52.82

13 Brown, Jordyn BSR 1:56.70

Event 21 Girls 400 Yard

Freestyle Relay

1 Bozeman A 3:51.58

2 Bozeman B 3:52.45

3 BWH A 4:17.79

4 Central A 4:53.65

5 BWH B 5:08.69

6 Hardin A 5:19.02

7 BSR A 5:27.64

8 Central B 5:36.72

9 BSV-MT A 6:05.97

10 Hardin B 6:07.82

11 BSV-MT B 7:04.68

--- Bozeman C DQ

Event 22 Boys 400 Yard

Freestyle Relay

1 Bozeman A 3:34.84

2 Bozeman B 3:36.82

3 BWH A 3:51.35

4 Hardin A 3:52.41

5 Bozeman C x3:57.37

6 Central A 4:15.93

7 Hardin B 4:52.00

8 Central B 5:02.68

9 BSV-MT A 5:21.32